HABER

Kuveyt'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:36 | Son Güncelleme

Kuveyt'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

KUVEYT (AA) - Kuveyt, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla, uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Beyan Sarayı'nda düzenlenen haftalık toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Filistinlileri hedef alan, çok sayıda şehit ve büyük hasarla sonuçlanan saldırıları karşısında derin üzüntü duyulduğu" belirtildi.

İsrail saldırılarının uluslararası sözleşme ve yasaları ihlal anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, saldırılara son verilmesi ve ateşkesin uygulanmasını amaçlayan çabalara yol açılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "savunmasız Filistin halkının korunması adına derhal harekete geçilmesi, uluslararası meşru kararları, Arap Barış Girişimi ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin etkinleştirilmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (4)YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (4)
Başakşehir'de şehit aileleri ve gaziler ilk iftarını birlikte yaptı Başakşehir'de şehit aileleri ve gaziler ilk iftarını birlikte yaptı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu Gazze israil Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

MHP Başkanlık Divanı'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

Aslında “Seçim Sandığımız”

Aslında “Seçim Sandığımız”

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.