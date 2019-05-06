Kuveyt'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

KUVEYT (AA) - Kuveyt, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla, uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Beyan Sarayı'nda düzenlenen haftalık toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Filistinlileri hedef alan, çok sayıda şehit ve büyük hasarla sonuçlanan saldırıları karşısında derin üzüntü duyulduğu" belirtildi.

İsrail saldırılarının uluslararası sözleşme ve yasaları ihlal anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, saldırılara son verilmesi ve ateşkesin uygulanmasını amaçlayan çabalara yol açılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "savunmasız Filistin halkının korunması adına derhal harekete geçilmesi, uluslararası meşru kararları, Arap Barış Girişimi ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin etkinleştirilmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

