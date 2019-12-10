Kuveyt'ten "Körfez krizi mazide kalacak" açıklaması

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, yakında Körfez krizinin geride bırakılacağını söyledi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Carallah Kuveyt'teki Katar Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına, anlaşmazlığı sona erdirme yönündeki çabaların olumlu yönde ve sabit adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması konusunda sarf edilen çabaların iyimser bir atmosfer oluşturduğunu belirten Carallah, "Bu anlaşmazlığın yakında mazide kalacağından ümitliyiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başlayacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderler zirvesinde krizin bitebileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

- Krizde çözüm sinyalleri

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizine ilişkin istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.