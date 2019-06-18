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Kuveyt'ten Muğla'ya gelen yolcu uçağına su takıyla karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kuveyt'ten ilk defa Bodrum'a gerçekleştirilen uçak seferiyle gelen yolcular pistte törenle karşılandı

Kuveyt'den ilk defa Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni düzenlendi.

Maple Aviation'ın Türkiye Temsilciliğini yürüttüğü Kuveyt merkezli Jazeera Havayolları şirketi, bu yaz sezonunda Kuveyt'ten Bodrum'a tarifeli yolcu uçuşları gerçekleştirecek.

Filosunda bulunan A320 ve A320 Neo tipindeki 165 yolcu kapasiteli uçaklarla ilk Bodrum seferlerini gerçekleştiren Jazeera Airways, Milas-Bodrum Havalimanı pistinde itfaiye araçlarının oluşturduğu "su takı" töreniyle karşılandı.

Alkışlarla uçaktan inen 165 yolcuya havalimanı protokolünce çiçek verildi, pilotlar ve mürettebat için pasta kesildi.

31 Temmuz'a kadar her hafta pazartesi ve perşembe günleri turist kafilesi getirecek uçuşlara 1 Ağustos tarihinden sonra pazar günlerinin de ekleneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla su takı turist kafilesi

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