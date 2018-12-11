Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

Spor eğitmeni Muhammet Sevinç, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için kuvvet egzersizlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Muhammet Sevinç, 'Kuvvet egzersizi sadece daha güçlü ya da daha kaslı olmak için yapılmaz. Kuvvet egzersizleri hem daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak hem de günlük hayatınızı kolaylaştırabilmeniz için çok önemli' dedi.

KUVVET EGZERSİZİNİ SADECE SPORCULAR MI YAPAR?

Profesyonel bir sporcu olmasan bile fitness programına kuvvet egzersizini eklemen için birçok neden var. Spor Eğitmeni Muhammet Sevinç, daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için kuvvet egzersizlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Muhammet Sevinç, ''Kuvvet egzersizi sadece daha güçlü ya da daha kaslı olmak için yapılmaz. Daha fit bir vücuda kavuşmak için kuvvet egzersizlerinin çok büyük önemi var. Üstelik kuvvet egzersizleri yaparak daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yanı sıra günlük hayatınızı da kolaylaştırabilirsiniz'' dedi.

Muhammet Sevinç, kuvvet egzersizinin faydalarını sıraladı:

Mükemmel bir görüntüye sahip olur ve kendini iyi hissedersin: Kuvvet egzersiziyle, kardiyo egzersizinden daha verimli şekilde kalori yakılıyor, bununla birlikte endorfin seviyesi de yükseliyor. Ayrıca kazanacağın yeni görüntün ile özgüveninin de artacağından emin olabilirsin.