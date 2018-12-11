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Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin sırrı kuvvet egzersizlerinden geçiyor. Kuvvet egzersizleri sadece daha güçlü ya da daha kaslı olmak için değil, sağlık için de yapılıyor. Hem sağlıklı hem de güçlü bir vücuda sahip olmaya yardımcı olan kuvvet egzersizleri, günlük hayatınızı dahi kolaylaştırmakta. Daha kaliteli uyku, kilo kontrolü, fiziksel görünümdeki değişiklikler sebebiyle özgüven artışı gibi pek çok fayda sağlayacak olan kuvvet egzersizleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

Spor eğitmeni Muhammet Sevinç, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için kuvvet egzersizlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Muhammet Sevinç, 'Kuvvet egzersizi sadece daha güçlü ya da daha kaslı olmak için yapılmaz. Kuvvet egzersizleri hem daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak hem de günlük hayatınızı kolaylaştırabilmeniz için çok önemli' dedi.

KUVVET EGZERSİZİNİ SADECE SPORCULAR MI YAPAR?

Profesyonel bir sporcu olmasan bile fitness programına kuvvet egzersizini eklemen için birçok neden var. Spor Eğitmeni Muhammet Sevinç, daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için kuvvet egzersizlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Muhammet Sevinç, ''Kuvvet egzersizi sadece daha güçlü ya da daha kaslı olmak için yapılmaz. Daha fit bir vücuda kavuşmak için kuvvet egzersizlerinin çok büyük önemi var. Üstelik kuvvet egzersizleri yaparak daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yanı sıra günlük hayatınızı da kolaylaştırabilirsiniz'' dedi.

Muhammet Sevinç, kuvvet egzersizinin faydalarını sıraladı:

Mükemmel bir görüntüye sahip olur ve kendini iyi hissedersin: Kuvvet egzersiziyle, kardiyo egzersizinden daha verimli şekilde kalori yakılıyor, bununla birlikte endorfin seviyesi de yükseliyor. Ayrıca kazanacağın yeni görüntün ile özgüveninin de artacağından emin olabilirsin.

Daha kaliteli uyursun: Düzenli kuvvet egzersizi yapanlar hem daha kısa sürede uykuya dalıyor hem de daha kaliteli bir uykuya sahip oluyorlar.

Yaşlanma sürecini yavaşlatır: Yapılan araştırmaya göre; kuvvet egzersizi sayesinde, yaşlandıkça azalan metabolizma hızı da artıyor.

Güçlenirsin: Kas gücünü arttırmak seni yaralanmaya karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Güçlü kemikler ise osteoporoz gelişimine karşı daha fazla direnç kazanmanı sağlıyor.

Kilonu koruyabilirsin: Düzenli kuvvet egzersizi yaparak vücut ağırlığını korur, obezite veya diyabet riskini önemli ölçüde azaltırsın. Bir dahaki sefere spor salonuna gittiğinde ağırlık alanında rahat ol. Yeni egzersizler dene ve vücudun için düzenli bir kuvvet egzersizi rutini oluştur. Unutma ki, kuvvet egzersizi sadece sporcular için değil, herkes içindir.


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Anahtar Kelimeler:
kuvvet egzersizi sağlık

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