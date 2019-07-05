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Kuvvet komutanları artık şeref kapısından giriş yapamayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Güvenlik Yönetmeliğinde değişiklik yapan taslağı kabul etti - Kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Meclise girişlerinde artık Şeref Kapısı'nı kullanamayacak - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genişletilecek. Kurum içi ve dışından ilk kez başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atananlar hakkında da soruşturma ve araştırma yaptırılacak

MELTEM ÖZTÜRK- Kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Meclise girişlerinde artık Şeref Kapısı'nı kullanamayacak.

TBMM Başkanlık Divanı, TBMM Güvenlik Yönetmeliğinde değişiklik yapan taslağı kabul etti.

Buna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genişletildi. Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışacak personel ve amirler hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak personel hakkında yaptırılacak. Sözleşmeli personel hakkında ise arşiv araştırması olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kurum içi ve kurum dışından ilk kez başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atananlar hakkında da yaptırılacak. Açıktan veya naklen atanan personelin yanı sıra başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atanan personel de bu işlemler tamamlanmadan göreve başlatılamayacak.

İlgili personelin, acil hallerde atamaya yetkili amirin onayıyla güvenlik sonucu beklenmeden işe başlatılabileceği uygulamasına son verilecek.

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumsuz sonuç çıkması halinde, kişinin TBMM'de çalıştırılıp çalıştırılmamasını inceleyecek Değerlendirme Komisyonunda, Koruma Daire Başkanı da yer alacak.

Ana bina basın toplantı salonuna milletvekilleri dışında katılan ziyaretçilere, tutulacak tutanağa istinaden TBMM'ye giriş yasağı konulmasının kurulda değerlendirileceğine yönelik hüküm de kaldırıldı.

Kabul edilen taslakta, Meclis Şeref Kapısı girişlerine ilişkin madde düzenleme yapıldı. Buna göre, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Meclise girişlerinde artık Şeref Kapısı'nı kullanamayacak.

Öte yandan, TBMM'ye girişlerde verilen geçici görevli araç giriş kartlarında da düzenlemeye gidildi. TBMM'de grubu olmayan ancak temsili bulunan partilerin, milletvekili olmayan MKYK ve PM asli üyelerinin kullandığı bir araca da bu kart verilecek.

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Güvenlik Yönetmeliği Şeref Kapısı TBMM Başkanlık Divanı

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