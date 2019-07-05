Kuvvet komutanları artık şeref kapısından giriş yapamayacak

MELTEM ÖZTÜRK- Kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Meclise girişlerinde artık Şeref Kapısı'nı kullanamayacak.

TBMM Başkanlık Divanı, TBMM Güvenlik Yönetmeliğinde değişiklik yapan taslağı kabul etti.

Buna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genişletildi. Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışacak personel ve amirler hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak personel hakkında yaptırılacak. Sözleşmeli personel hakkında ise arşiv araştırması olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kurum içi ve kurum dışından ilk kez başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atananlar hakkında da yaptırılacak. Açıktan veya naklen atanan personelin yanı sıra başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atanan personel de bu işlemler tamamlanmadan göreve başlatılamayacak.

İlgili personelin, acil hallerde atamaya yetkili amirin onayıyla güvenlik sonucu beklenmeden işe başlatılabileceği uygulamasına son verilecek.