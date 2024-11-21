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Kuvvetli lodos ve şiddetli yağış esareti: AFAD'dan 49 ile 'Sarı ve Turuncu kodlu' uyarı! İstanbul'da uçaklar inemiyor...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.11.2024 14:03
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Meteoroloji'den 49 kentte fırtına alarmı verilmişti. AFAD'dan da 49 ile şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarı verildi. Megakent İstanbul'da da şiddetli lodos etkili oluyor. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar iniş yapamayarak havada tur atıyor. Bursa'da ise lodosun hızı saatte 90 kilometreye çıkarken bir vatandaş yaralandı. Ayrıca İstanbul'da trafiğin mesai çıkış saatlerinde %98'lere dayanması bekleniyor.

Kuvvetli lodos ve şiddetli yağış esareti: AFAD'dan 49 ile 'Sarı ve Turuncu kodlu' uyarı! İstanbul'da uçaklar inemiyor...

Türkiye'de birçok şehir yeni yağışlı sistem yüzünden olumsuz etkileniyor. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21-22 Kasım tarihlerinde 49 ile sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle 20, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ise 30 ile sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı.

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METEOROLOJİ'DEN 49 İLE SARI KODLU UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji'den 49 il için 'sarı' kodlu uyarı geldi. 21 Kasım Perşembe bugün için son hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, kuvvetli fırtına ve yağışın geldiğine işaret etmişti. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere yurdun dört bir yanında şiddetli fırtınanın gün boyu etkili olması beklenirken; vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılmıştı.

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AFAD'DAN YENİ UYARI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, 21-22 Kasım 2024 tarihleri için;

Şiddetli yağış nedeniyle;
1 ilimize (Antalya) Turuncu
19 ilimize Sarı

Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle;
30 ilimize Sarı

uyarı verilmiştir.

Turuncu yağış uyarısı verilen Antalya ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

Antalya ilimizde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmıştır.

An itibarıyla, uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

İSTANBUL'DA UÇAKLA İNİŞ YAPAMIYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.

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Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.

BURSA'DA LODOS 90 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI: 1 VATANDAŞ YARALANDI

Bursa’da saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkilerken, Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki binadan kopan su tahliye borusu, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen Bayram Albayrak’ın (67) üstüne düştü.

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Başından yaralanan Albayrak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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İSTANBUL'DA TRAFİK ORANININ %98 OLMASI BEKLENİYOR

İstanbullular içinse akşam saatlerine özellikle dikkat çekildi. Yağmurla birlikte akşam trafiğinde yoğunluk yaşanacağı belirtilirken "Megakent İstanbul'da akşam yağmurla birlikte trafik oranı %98'lere ulaşabilir. Patronla arası iyi olan, işyerinden erken çıkabilen çıksın..." denildi.

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İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Marmara'da şiddetini artıran lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri öğlene kadar karşılıklı olarak iptal edildi.

Kaynak: AA-İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Lodos afad
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