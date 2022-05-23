Kuvvetli olacak! Meteoroloji il il uyardı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

Yurdun farklı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar meydana gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarı ise Doğu Karadeniz için oldu. Buna göre Doğu Karadeniz'deki 4 ilin belirli bölgelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış gerçekleşmesi bekleniyor. Vatandaşların da sağanak kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

GİRESUN, ARTVİN, TRABZON VE RİZE'DE...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

