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Kuvvetli olacak! Meteoroloji il il uyardı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

23.05.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'deki 4 ilde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı da uyardı.

Kuvvetli olacak! Meteoroloji il il uyardı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

Yurdun farklı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar meydana gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarı ise Doğu Karadeniz için oldu. Buna göre Doğu Karadeniz'deki 4 ilin belirli bölgelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış gerçekleşmesi bekleniyor. Vatandaşların da sağanak kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

GİRESUN, ARTVİN, TRABZON VE RİZE'DE...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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meteoroloji yağmur Artvin Giresun Rize Trabzon
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