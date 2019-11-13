Kuvvetli rüzgar, Adriyatik kıyılarında yaşamı olumsuz etkiliyor

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da dünden beri etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Adriyatik Denizi kıyısındaki birçok şehirde hayatı olumsuz etkiliyor.

Dubrovnik'ten Rijeka'ya kadar Adriyatik sahili boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük dalgalar oluşurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, can kaybının yaşanmadığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle maddi hasarlar oluştuğu kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, sahil boyunca etkili olan rüzgarın hızının saatte 140 kilometrenin üzerine çıktığını, fırtınanın gün içinde dinmesinin beklendiğini söyledi.

Sibenik, Zadar, Split, Omis başta olmak üzere tüm sahil şehirlerinde maddi hasar meydana geldi. Kıyıda demirlemiş tekneler zarar görürken, bazı telefon ve elektrik direkleri devrildi.

Bu arada, Split şehrinde bulunan ve 4'üncü yüzyılda dönemin Roma İmparatoru Diocletianus için yaptırılmış, koruma altındaki sarayın bodrum katını su bastığı ve gece boyunca ekiplerin suyu tahliye için çalıştığı öğrenildi.

