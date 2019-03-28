Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize düşen kişiyi balıkçılar kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle denize düşen Mehmet Filizkıran'ı (59) balıkçılar kurtardı.

Olay, saat 17.30 sıralarında bozhane mevkiinde meydana geldi. Limanda yürüyüş yapan Mehmet Filizkıran, iddiaya göre kuvvetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan Mehmet Filizkıran'ı durumu fark eden balıkçılar kurtardı. Sudan çıkarılan Mehmet Filizkıran, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Filizkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI



