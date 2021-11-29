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Kuvvetli rüzgâr ve yağışlar 4 can aldı

29.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve yağışlar dört kişinin ölümüne yol açtı.

Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel ve baca zehirlenmelerine karşı uyardı.Türkiye'nin batısı, özellikle de Marmara Bölgesi ve İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış dört kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos kaynaklı olumsuz koşullar nedeniyle AFAD verilerine göre biri yabancı uyruklu dört kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM), daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısını 2 olarak bildirmiş, ikisi çocuk 9 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

İEM'den yapılan açıklamada, Esenyurt'ta bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen bir kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirtilerek, kaza sonucu çocuğun hafif yaralandığı, kadının ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sultangazi'de bir binanın çatısını onarmak için en üst kata çıkan bir kadının da, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İEM açıklamasında ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; bir ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Esenyurt'ta Lodos sebebiyle çatı uçması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim" diyerek vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İBB'den yapılan açıklamada da şiddetli lodos nedeniyle İBB ekiplerinin 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi, 232 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası ile 12 araç hasarı vakasına müdahalede bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Pazartesi günü Marmara'nın batısından başlayarak etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirerek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre hıza ulaştı

MGM'den yapılan açıklamada, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101km/sa, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

Meteorolojiden yarın için de uyarı

Yarın için de uyarıda bulunulurken, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir" bilgileri yer aldı.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA,DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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