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Kuvvetli rüzgar ve yağmur Bodrumlular'a zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:28 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zaman zaman fırtınaya dönüşen kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zaman zaman fırtınaya dönüşen kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Bodrum'da gece yarısından itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar zaman zaman hızını 62 ile 74 kilometreye kadar çıkartarak fırtınaya dönüştü. Fırtınayla birlikte yağan yağmurda sokakta bulunanlar ve okuldan çocuklarını almaya giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı veliler yürümekte ve şemsiyelerini tutmakta zorlandı. Fırtına nedeniyle Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasında yapılan feribot seferleri iptal edilirken, deniz trafiği de durdu. Güney yönlü esen rüzgarlarla oluşan fırtına nedeniyle Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yahşi, Akyarlar ve Turgutreis sahillerinde dev dalgalar oluştu. Sahildeki ev ve işletmelerin duvarlarına çarpan dalgalar, metrelerce yükseldi. Kumbahçe açıklarında bağlı olan bir lastik bot battı. Sahil kesimindeki duvarlara çarpan dalgalarla birlikte uçan yosun parçaları ise 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'ne kadar ulaştı. Esnaf gün boyu fırtınayla birlikte karaya vuran yosunları temizledi. Fırtına ve yağmur nedeniyle zaman zaman ilçedeki sokaklar tamamen boşaldı. Yağmur yerini kısa süreli doluya da bıraktı.
Meteoroloji yetkilileri, ilçede hayatı olumsuz yönde etkileyen rüzgarlı ve yağmurlu havanın 12 Ocak Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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