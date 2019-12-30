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  4. Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor - Pazartesi birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi

Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor - Pazartesi birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi

30.12.2019 04:08 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre geçen haftadan bu yana kuvvetli yağışların görüldüğü Adana, Mersin ve Antalya'da bu hafta başında da sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz'de de fırtına sebebiyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor - Pazartesi birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre geçen haftadan bu yana kuvvetli yağışların görüldüğü Adana, Mersin ve Antalya'da bu hafta başında da sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerine kadar şiddetli yağışın süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yolları bu yağışlardan olumsuz etkilenebilir.

Karadeniz'in batısında, Marmara Denizi'nde ve Batı Akdeniz'de de kuvvetli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın sabah saatlerinde, saatte 90 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Fırtınanın etkisinin Salı gününe kadar süreceği belirtiliyor.

Batı Akdeniz'deki rüzgar ise güney ve güneydoğu yönünden esiyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen rüzgarın saatte 75 kilometre hıza ulaşacağı belirtiliyor.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Fırtına sebebiyle Pazartesi sabah yapılacak İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri de iptal edildi.

İDO'nun 7:45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 7:50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 8:30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri ile BUDO'nun tüm seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

https://twitter.com/BurulasBudo/status/1211367857927446529?s=20

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