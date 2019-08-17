"Kuvvetli yağışlar devam edecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, "Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." dedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa ve Bilecik ile Eskişehir'in bazı ilçelerinde öğleden sonra metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Eskişehir kent merkezinde henüz yağışın etkili olmadığını belirten Güler, Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi gibi ilçelerde metrekarede ortalama 10 kilogram yağış kaydedildiğini aktardı.

Güler, "Şu ana kadar Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi metrekarede 41,2 kilogram yağış aldı. Merkez Osmangazi ilçesi 27,5, Yıldırım 18, Gemlik 23,4, Karacabey 26,2, Mudanya 31,2 kilogram yağış aldı. Bilecik ve ilçelerinde yağışlar devam ediyor. Eskişehir kent merkezinde de akşam saatlerinde etkili yağış bekliyoruz. Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." diye konuştu.

