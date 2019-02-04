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Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 08:16 | Son Güncelleme

İzmir'deki Balçova-İnciraltı rekreasyon alanında buluşan yüzlerce kişi 9. kez düzenlenen Hamsi Şenliği'nde ikram edilen tonlarca hamsi için sıra bekledi. 2 gün boyunca 65 kişinin temizlediği hamsilerin keyifle yendiği festivalde Karadeniz ve Ege kültürünün kaynaşması amaçlandı.

Büyük katılımın gerçekleştirildiği şenliğe yüzlerce kişi katıldı. Yıllardır memleketine gidemeyen vatandaşların da şehirlerinden tatlar bulabildiği etkinlikte katılımcılar çalan müziklerde oynayıp, horon tepti. İşte festivalden manzaralar...

10 ton hamsi dağıtıldı

İzmir'de, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonunca (EKAF) düzenlenen 9. Hamsi Şenliği'nde 10 ton hamsi dağıtıldı.
Balçova-İnciraltı rekreasyon alanında gerçekleştirilen şenlikte, Karadeniz'den getirilen 10 ton hamsi, kurulan ocaklarda 65 görevli tarafından pişirildi. Ekmek arasında ikram edilen hamsilerden almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar horon tepip gönüllerince eğlendi.
EKAF Başkanı Aydın Özyar, her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bunlardan en büyüğünün ise Hamsi Şenliği olduğunu söyledi.
Trabzon ve Rize'den getirilen 10 ton hamsinin 2 gün boyunca 65 kişi tarafından temizlendiğini, şenlikte pişirilip dağıtıldığını anlatan Özyar, 60 stantta da Karadeniz ürünlerinin sergilendiğini dile getirdi.
Şenlikle birliğin ve beraberliğin yaşanacağı bir ortam yaratmayı amaçladıklarını belirten Özyar, "Mardinli, Trabzonlu, İzmirli, Edirneli kol kola kardeşlik kuruyor, bu çok önemli bir olay. Şenliğe büyük katılım var. Bugün zeybek de oynanacak, Karadeniz ile Ege kültürü burada kaynaşacak." dedi.
Şenliğe eşiyle katılan Mustafa Küçük, etkinliği ve hamsinin tadını çok beğendiğini söyledi.
Sinoplu Nurten Engür, memleket hasretini şenlikte gidermeye çalıştığını ifade ederek, "Memleketimi çok seviyorum ama 10 yıldır gidemiyorum. Şenlikte her şey çok güzel." diye konuştu.
Selma Eriş ise şenlikle memleketi Bayburt'a özlemini biraz da olsa giderme fırsatı bulduğunu, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti. (AA)
İşte ortaya çıkan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
izmir Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Hamsi

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