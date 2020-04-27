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Kuyruğun sonu gelmedi! Polislerden uyarı üstüne uyarı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından PTT önünde uzun kuyruklar oluştu. E devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak için şubeye gelen onlarca insanın koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle polis gün boyu devriye gezerek uyarılarda bulundu.

Avcılar'da PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi'ne dönen, neredeyse Merkez Camii'ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu. Polis, 'Sosyal mesafe devriyesi' görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar ptt E Devlet

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