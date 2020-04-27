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  4. Kuyruğun sonu görünmedi! 4 günün sonunda korkutan tablo

Kuyruğun sonu görünmedi! 4 günün sonunda korkutan tablo

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından PTT şubelerinin önlerinde kuyruklar oluştu. E devlet şifresi alma, sosyal yardım ve işsizlik ödenekleri dağıtımı için şubeye gelen vatandaşlar, ucu görünmeyen kuyruklar oluşturdu. Hakkari, Aydın ve İstanbul'daki PTT kuyrukları polis ekiplerini de harekete geçirdi. Kuyruktaki vatandaşları uyaran polisler, sosyal mesafe kuralına uyulması için çaba gösterdi.

Salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-27 Nisan arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağını sona ermesinin ardından birçok ilde halkın sokaklara dökülmesi alınan tedbirlerin etkinliğini azaltıyor.

Kent merkezlerinde önlemi sadece maske olarak düşündüğü belli olan vatandaşın sosyal mesafe dinlemeden gündelik hayata devam ettiği görülüyor.

İSTANBUL

İstanbul Avcılar’da PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi’ne dönen, neredeyse Merkez Camii’ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu.

Polis, ‘Sosyal mesafe devriyesi’ görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu.

AYDIN

Aydın'da da banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu banka ve PTT şubeleri önünde polis ekipleri sosyal mesafe uyarısı için anonslar yaptı.

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Sosyal mesafe bankaların önünde oluşan onlarca metre sıra kuyruğunda sosyal mesafe kuralının bir çok kişi tarafından ihlal edildiği görüldü.

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HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce vatandaş, PTT şubesine gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

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Polisin sosyal mesafeyi ayarlamasıyla kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

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Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan Tekirdağlılar, özellikle PTT ve banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. (DHA-İHA)

Avcılar'da PTT önündeki kuyruk metrelerce uzadı

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar ptt sosyal medya

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