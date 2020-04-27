Kuyruğun sonu görünmedi! 4 günün sonunda korkutan tablo

Salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-27 Nisan arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağını sona ermesinin ardından birçok ilde halkın sokaklara dökülmesi alınan tedbirlerin etkinliğini azaltıyor.

Kent merkezlerinde önlemi sadece maske olarak düşündüğü belli olan vatandaşın sosyal mesafe dinlemeden gündelik hayata devam ettiği görülüyor.

İSTANBUL

İstanbul Avcılar’da PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi’ne dönen, neredeyse Merkez Camii’ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu.

Polis, ‘Sosyal mesafe devriyesi’ görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu.

AYDIN

Aydın'da da banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu banka ve PTT şubeleri önünde polis ekipleri sosyal mesafe uyarısı için anonslar yaptı.