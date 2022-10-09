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Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'

09.10.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluğa Bulgaristan gümrüğünün yanıt verememesi nedeniyle sınır kapısında 38 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden TIR sürücüsü Mutlu Aydoğan, "Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı." dedi.

Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'

Türkiye'nin ihracatındaki artış, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve TIR güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 38 kilometreye ulaştı. Yol boyunca tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini belirterek, ‘İnsanlıktan çıktık’ diyen sürücüler, insanlığa yakışmayacak şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

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YÜZLERCE TIR SÜRÜCÜSÜ SIRA BEKLİYOR

Yüzlerce TIR sürücüsü, özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçip ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

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"SAATLERDİR KUYRUKTA BEKLİYORUZ"

Macaristan'a giden TIR sürücüsü Mutlu Aydoğan, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi. Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden Aydoğan, "Bulgaristan arabaları çekemiyor. Bulgaristan'ın sıkıntısını şu anda biz çekiyoruz. Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı." dedi.

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Polonya'ya giden Ömer Kılıç ise 14 saattir bekleyişte olduğunu dile getirdi.

"DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞMIYORLAR"

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini anlatan Kılıç, "Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor. Türkiye çalışıyor. Bulgaristan tarafı belli bir kotada araç alıyor. Böyle olunca sorun oluyor." diye konuştu.

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"TUVALET İHTİYACIMIZI KARŞILAYAMIYORUZ"

Manisa’dan Romanya’ya gittiğini söyleyen Batuhan Özkan, dün sabah 53 kilometreden sıraya girdiğini ifade etti. Özkan, “Dün sabah 53 kilometreden sıraya girdik. Sıra çok tahminimce 2 gün daha burada sırada bekleyeceğiz. Bu sıraların sebebi, hepimizin ortak derdi Bulgaristan. Bulgaristan çalışmıyor, gümrük çalışmıyor. Aracımızı yeri geliyor 2 gün hiç ilerletmiyoruz. Toplam Bulgaristan’ı da geçmemiz 5 günü buluyor. Burası şu anda Hamzabeyli, Kapıkule'de ise meslektaşlarımız parka girmek için 100 saat, 140 saat sıra bekliyor. Tuvalet ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. İhtiyaçlarımızı sıraya girmeden karşılamaya çalışıyoruz. Yetkililer sesimizi duysun” şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı Tır
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