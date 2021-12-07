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Kuyruk kilometrelerce uzadı! Akın ettiler

07.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın ünlü turizm noktası Uludağ'da bu kez su kuyruğu oluştu. Ucuz ve doğal suyu bidon bidon evlerine götürmek isteyen onlarca kişi, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kilometrelerce uzayan kuyrukta beklemeden sıraya dahil olanlarsa sıra bekleyen vatandaşlardan helallik istedi.

Kuyruk kilometrelerce uzadı! Akın ettiler

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyunu vatandaşlara yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor. Vatandaşlar bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor. Kaliteli su ucuz fiyata sunulunca büyük rağbet görüyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Sürücüler ucuz sudan damacanalarına doldurmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir vatandaş ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi. Vatandaşlar çeşmelerden bir aylık su ihtiyaçlarını doldurarak evlerinin yolunu tutuyor.

"KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUYOR"

Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan 1 aylık evimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor" dedi.

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"İTİRAF EDİYORUM, SIRANIN ÖNÜNE GEÇTİM"

Sıra beklemediğini belirten bir vatandaş ise, "Çok kuyruk vardı, kaynak yaparak sıranın önüne geçtim buradan itiraf ediyorum. Sıra bekleyenlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

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İHA


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