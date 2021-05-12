Kuyruk, koronavirüsü unutturdu: Millet duydukça kalabalıklaşıyor

Eskişehir Kırım Caddesi’ndeki bir tatlıcının yan sokağı boyunca dün olduğu gibi bugün de yüzlerce kişinin oluşan kuyruk adeta koronavirüsü unutturdu. Tatlı alabilmek için bazı vatandaşların sahurdan itibaren sıraya girdiği işletme önünde, sosyal mesafe açısından tedirgin eden görüntülere neden oldu. Polis ekiplerinin oluşan kalabalığı sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu gözlendi. Polis, uyarılarına rağmen manzaranın değişmemesi üzerine işletme sahibine, işletme içinde ve çevresinde sosyal mesafeyi sağlamadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

''BİZ BURAYA HER GÜN ELEMAN DİKEMEYİZ''

Cezai işlem uygulanan işletme sahibi duruma sinirlenerek polise tepki gösterdi. Elemanlarının kalabalığı uyardığını iddia eden işletme sahibi, “Her müşterinin başına adam dikemem. Zaten elemanlarımız dolaşıyor, isterseniz sorabilirsiniz.” diye konuştu.

''BU BAKLAVA İÇİN BİSİKLETLE 5 KİLOMETRE GELDİM''

Dört saattir baklavacı önünde beklediğini belirten İlyas Yılmaz ise tatlı için 5 kilometrelik yolu bisikletiyle geldiğini söyledi. Oluşan kalabalıktan virüsün yayılacağından endişe duyan Yılmaz, “4 saattir bekliyoruz. Damak lezzeti var. Beğendik, hoşumuza gitti. Gerçekten beğendiğim için girdiğim sıraya da değiyor. Şuan tatlı bitti desinler, çeker giderim benim için problem yok. Tatlı için Tepebaşı’ndan yani yaklaşık 5 kilometre yolu bisikletle geliyorum. Şu kalabalıktan korona bile çıkar. Zaten iç içe duruyoruz” diye konuştu.