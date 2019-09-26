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Kuyruksuz doğan 2 yavru köpek ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR'’in Burhaniye ilçesinde Veysel Kaplan’ın sahiplendiği Cancan adlı sokak köpeğinin doğurduğu 6 yavrudan 2'sinin kuyruğu olmadığı fark edildi. Kuyruksuz yavruların dikkat çektiğini söyleyen Kaplan, “Cancan ve yavrularına çok iyi bakıyorum” dedi.

Kuyruksuz doğan 2 yavru köpek ilgi odağı oldu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'’in Burhaniye ilçesinde Veysel Kaplan’ın sahiplendiği Cancan adlı sokak köpeğinin doğurduğu 6 yavrudan 2'sinin kuyruğu olmadığı fark edildi. Kuyruksuz yavruların dikkat çektiğini söyleyen Kaplan, “Cancan ve yavrularına çok iyi bakıyorum” dedi.
Burhaniye’de, Çanakkale-İzmir karayolu kenarında çay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan (50), 2 yıl önce işletmesine gelen yaralı köpeği tedavi ettirdi ve sonrasında da sahiplendi, ‘Cancan’ adını verdiği köpek, bir hafta önce doğum yaptı ve 6 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan dişi olan 2'sinin kuyruksuz olduğunu gören Kaplan, bu durumun ilginç olduğunu ve kendisini şaşırttığını söyledi.
Köpeğe iyi baktığını belirten Kaplan, “İşletmemize 2 yıl önce bir köpek gelmişti. Sağ ayağında sıkıntı vardı. Araba çarpmıştı. Biz onu tedavi ettik ve sahiplendim. Buranın maskotu oldu ve adını da 'Cancan' koyduk. Müşterilerimizin alıştığı ve sevdiği ‘Cancan’ hamile kaldı. Şu anda 6 tane yavru doğurdu. Bunlardan 4 tanesi erkek, 2 tanesi de dişi. Erkek olanların kuyrukları normal. Ancak, dişi olan 2 yavrunun kuyrukları ise belirli belirsiz. Bu da bizim dikkatimizi çekti. İnşallah hayra yorduk. Yani ben böyle bir şeyi ilk defa gördüğüm için güzel bir şey olacağına inanıyorum. Annesi de şu anda yavrularına sahip çıkıyor. Sağlıklı bir şekilde yavrularını büyütüyor" dedi.
Cancan ve yavrularını çok sevdiğini anlatan kızı 11 yaşındaki Arzunur Kaplan da, “Bir hafta önce köpeğimizin 6 tane yavrusu oldu. İki tanesi dişi. Diğerleri erkek. İki tane dişi olanın kuyruğu çok kısa. Cancan köpeğimizi çok seviyorduk. Ama, şimdi tabi 6 tane yavrusu oldu. Onları da çok seviyoruz. Zaten, aylar geçince büyüyecekler. Annesi gibi olacak onlarda. Onlara da çok iyi bakacağım” dedi.

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Kuyruksuz doğan 2 yavru köpek ilgi odağı olduKuyruksuz doğan 2 yavru köpek ilgi odağı oldu

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