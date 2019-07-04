Kuyruksuz ve makatsız doğan buzağı, iki aylık oldu

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Büyükorhan ilçesinde iki ay önce kuyruksuz ve makatsız olarak dünyaya gelen, yaşamaz denilen buzağı tedaviler sonucu hayata tutundu.

Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi’nde çiftçilik ve hayvancılık yapan Necati Acar'ın (28) bundan iki ay önce ineklerinden biri, kuyruksuz ve makatı olmayan bir buzağı doğurdu. Şaşkınlık içinde kalan Necati Acar veteriner çağırarak buzağısını muayene ettirdi. Veterinerin bu şekilde yaşamaz dediği buzağı, şimdi 2 aylık ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden buzağının sahibi Necati Acar, “Köyümüz halkı yıllardır büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Belki de bu yörede ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. İki ay önce doğum yapan ineklerimden birinin kuyruksuz ve makatsız bir buzağı doğurması beni şaşkına çevirdi. Hemen veteriner çağırarak buzağıyı gösterdim. Buzağıyı muayene eden veteriner bu hayvan böyle yaşamaz, ömrü kısa olur dedi. Şimdi iki aylık olan buzağı, buna rağmen gayet sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Çok hareketli yerinde duramıyor. Beslenmesinde de sorun yok. Onu elimle besliyorum” dedi.

Acar buzağının dışkısını idrar yolundan yaptığını ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığını ifade etti.