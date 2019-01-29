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Kuytul, yeniden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:43 | Son Güncelleme

ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıp, perşembe günkü duruşmada yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ile Ali Alagöz, savcının itirazı üzerine dün akşam yeniden tutuklandı.

Kuytul, yeniden tutuklandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıp, perşembe günkü duruşmada yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ile Ali Alagöz, savcının itirazı üzerine dün akşam yeniden tutuklandı.
Perşem günü 4'üncü Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında 45 sanıktan, tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, Ali Alagöz ve Veysel Dörtgöz'ün yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Duruşma savcısının tahliyelere ilişkin bir üst mahkemeye itirazda bulunması üzerine Kuytul ve Alagöz hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Kuytul ve Alagöz, dün akşam yeniden tutuklandı.
YAKLAŞIK BİR YILDIR CEZAEVİNDEYDİ
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmış, hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Kuytul, tahliye edilmesinden tam bir gün sonra yeniden tutuklandı.

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Kuytul, yeniden tutuklandı

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