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  4. Kuyu açarken göçük altında kalan 1 kişi kurtarıldı, diğerini kurtarma çalışması sürüyor

Kuyu açarken göçük altında kalan 1 kişi kurtarıldı, diğerini kurtarma çalışması sürüyor

19.12.2020 19:40 | Son Güncelleme:
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Adana’da seralarına su kuyusu açmak için çalışma yapan 2 kişiden 1’i sağ olarak toprak altından çıkartılırken, diğer şahsı kurtarma çalışması sürüyor.Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da seralarına su kuyusu açmak için çalışma yapan 2 kişiden 1’i sağ olarak toprak altından çıkartılırken, diğer şahsı kurtarma çalışması sürüyor.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seralarına su kuyusu açmak için kuyuya giren Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak kayması sonucu altında kaldı. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 8-10 metre derinlikteki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu Mehmet Yalın sağ olarak kurtarılırken Mehmet Köstekçi’yi ise kurtarma çalışması sürüyor. Köstekçi’nin sağlık durumu hakkında bilgi öğrenilemezken ailelerde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.
Mahalleliyse işçileri tanıdıklarını haftada 2 gün gelip kuyu için çalıştıklarını söyledi. Mehmet Yalın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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