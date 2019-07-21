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Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamı yitiren ikizler Rabia Vural (36) ve Ramazan Güler'in cenazeleri otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.

Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamı yitiren ikizler Rabia Vural (36) ve Ramazan Güler'in cenazeleri otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Kuyudan çıkarıldıktan sonra kalbi yeniden çalıştırılan Osman Vural'ın (18) da beyin ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.
Bucak ilçesi Keçili Mahallesi'nde oturan Rabia Vural, dün öğleden sonra evlerinin önünde bulunan 12 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusunu temizlemek için ikiz kardeşi Ramazan Güler ve oğlu Osman Vural'dan yardım istedi. Osman Vural, merdivenle kuyuya indi. Bir süre sonra fenalaştığını söyleyen Vural'ın çevresinde şakacı biri olarak tanındığı için yine şaka yaptığını düşünen ailesi, ciddiye almadı. Kısa süre sonra Vural'ın sesinin çıkmadığını fark eden anne Rabia Vural kuyuya indi. Rabia Vural'ın çığlığıyla birlikte yardıma koşan ikiz kardeşi Ramazan Güler de kuyuya girdi.
Rabia Vural ile kardeşi ve oğlu yukarı çıkmayınca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ikizler Ramazan ve Rabia'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Osman Vural ise ambulansta yapılan müdahaleyle kalbi çalıştırıldıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
ADLİ TIP ÖNÜNDE ACILI BEKLEYİŞ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ikiz kardeşlerin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sabah saatlerinde cenazeleri teslim almak için morg önüne gelen ikiz kardeşlerin yakınları gözyaşı döktü. Rabia Vural'ın eşi Ali Vural (40) ayakta durmakta güçlük çekti. 15 yaşındaki ikiz kızları İlay ve İlayda'ya sarılıp ağlayan baba ve çocuklarını, yakınları teskin etti.
CENAZELERİ FARKLI YERLERE GÖMÜLECEK
Ramazan Güler ve Rabia Vural'ın cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Birbirlerine yakın çevrelerde oturdukları ve evlenmelerine rağmen birbirlerinden hiç kopmadıkları öğrenilen ikizlerden Ramazan Güler Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Rabia Vural ise Burdur'un Bucak ilçesi Keçili Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Diğer yandan hastanede tedavisi süren Osman Vural'ın beyin ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.
METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİLER
İkizlerin ağabeyi Şaban Güler, olayın kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Hem içme suyu, hem de hayvanların su içmesi için açtıkları bir kuyuydu. Kuyuya giren kardeşlerim yaşamını yitirdi. Metan gazından zehirlendiklerini biliyoruz. Kuyuya giren kurtarma ekipleri bile zorlandı" dedi.

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