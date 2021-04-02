HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu

02.04.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu.Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.Kaymakam Yılmaz Kurt kimdir?1976 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu

Aydın’ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu.

Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

Kaymakam Yılmaz Kurt kimdir?
1976 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak’ta göreve başladı.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Aşı olmak orucu bozar mı?Aşı olmak orucu bozar mı?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

Son Dakika: Kuyucak Kaymakamı Kurt ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Kurt ölü bulundu

Aşı orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

Aşı olmak orucu bozar mı?

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Ramazan'a kaç gün kaldı? Sahura ne zaman kalkacağız?

Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.