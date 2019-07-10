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Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Isparta'nın Kuyucak köyünde kadınlar, lavantadan yaptıkları taç ve demetleri turistlere satarak para kazanıyor - Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir: - "Lavantayla birlikte kadınlarımıza öz güven geldi. Kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini anladılar"

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'nın Kuyucak köyünde kadınlar, lavantadan yaptıkları taç ve demetleri turistlere satarak para kazanıyor.

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Isparta'nın Kuyucak köyünde kadınlar, lavanta kullanarak hazırladıkları demetleri ve taçları satarak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de üretime katılıyor.

Köyde sabahın erken saatlerinde lavanta hasadı başlıyor. Lavanta bahçelerinden topladıkları ürünleri, köy merkezindeki stantlara getiren kadınlar, burada taç ve demet yapıyor.

Güzel rengi ve kokusuyla ilgi çeken lavanta üretimi sayesinde artan turizm hareketliliğini fırsata çeviren köylü kadınlar, elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Köylü kadınların ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Aydemir, bu durumdan herkesin memnun olduğunu ifade etti.

Aydemir, şöyle konuştu:

"Lavantayla birlikte kadınlarımıza öz güven geldi. Kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini anladılar. Bundan sonra daha iyisini ve güzelini yapacaklar. Satışlarını daha bilinçli olarak yapacaklar. Ekonomik anlamada da kendi özgürlüklerini ilan ettikleri için daha farklı oldu. Köylülerimizle konuşup ilerisi için çalışmalar yapacağız. Sezon sonunda köylü kadınlarımız için kurslar düzenleyeceğiz. Paketleme işlemlerini anlatacağız, ürünlere belli standartlar getireceğiz. Kadınlarımız sosyal medyada ürün tanıtımlarına ağırlık verecek. Kaliteli ürünler üretip, pazarlamaları için gereken çalışmaları yapacağız. Her şeyi başarabileceklerini gösterecekler."

Üretici Atiye Yalçın, 45 yıldır lavanta işiyle uğraştığını ve ilk günden beri aynı heyecanla çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başladıklarını söyleyen Yalçın, "Eskiden turizm olmadığı için hasat ettiğimiz lavantaları fabrikalara veriyorduk. Şimdi ise bahçelerden lavantaları kesiyoruz. Buradaki stantlarımıza getirip çalışmalara başlıyoruz. Lavantadan taç yapıyoruz, demet hazırlıyoruz. Ailemize ekonomik anlamda katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Lavanta bizim için ekmek kapısı"

79 yaşındaki üretici Fatma Özcan da lavantanın son yıllarda kıymetli bir ürün haline geldiğini dile getirdi.

Lavanta ürünlerinden iyi gelir elde ettiklerini anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Eskiden lavantalarımız böyle kıymetli değildi. Kooperatif kuruldu. Lavanta 4 senedir çok meşhur. Lavantayla köyümüz kalkındı. Şimdi köyümüzün her yerinde lavanta bahçeleri var. Eskiden üzüm bahçeleri, gül vardı. Şimdi lavanta da var. Gülden fazla gidiyor diyebiliriz."

Zülfiye Özcan, eskiden sadece lavanta hasadı yaptığını son yıllarda ise lavanta tacı ve demeti hazırladığını anlattı.

Kendi emeğiyle para kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden Özcan, "Eşime katkım olsun. Lavanta hayatımıza güzel şeyler kattı. Evde oturmuyoruz. Çıkıp lavanta bahçelerini geziyoruz, stantlarımızda ürünler satıp, para kazanıyoruz. Eskiden sadece lavantayı hasat edip, satardık, şimdi her şeyini yapıyoruz. El emeğimizle yapıyoruz. Eşim lavantaları getiriyor, ben de burada taç yapıyorum, demet hazırlıyorum." diye konuştu.

Şengül Acar da iyi kazanç sağladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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