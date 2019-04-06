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Kuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kuyuda 2 gündür mahsur olan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kuyuda 2 gündür mahsur olan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin’e 30 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulunan Açık köyünde, 5 metre derinliğindeki kuyuya yavru bir köpeğin düştüğünü gören köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi, 2 gündür mahsur olduğu belirtilen köpeği kurtarmak için köye gitti. Ekipler, uzattıkları merdivenle kuyuya inip, yavru köpeği çıkardıktan sonra köy sakinlerine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Kuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldıKuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldıKuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldı

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