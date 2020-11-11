Kuyuda cansız bedenleri bulunmuştu! Katil zanlısı, ablası ile eniştesini öldürdüğünü itiraf etti

Dinar ilçesinde 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedenleri bulunan ve 17 gündür kayıp oldukları için aranan yaşlı çiftin katil zanlısıi bugün, cinayetlerini polis sorgusunda itiraf etti. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cinayet şüphelisinin Zeliha'nın erkek kardeşi Bünyamin A. olduğu ortaya çıktı.

Bünyamin A. cinayetleri nasıl işlediğini şöyle anlattı:

"26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim, Cevdet ve kızkardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık, daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım."

YAŞLI ÇİFTİ KUYUDA ÇOBAN BULMUŞTU

Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.