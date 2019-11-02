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Kuyuda hazırlanan büryan kebabı tavaya taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

SİİRT'te gece saatlerinde kuyularda pişirilip, sabah ekmek üzerinde servis edilen büryan kebabı artık tavada da ikram edilecek.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te gece saatlerinde kuyularda pişirilip, sabah ekmek üzerinde servis edilen büryan kebabı artık tavada da ikram edilecek. Büryan ustası Murat Kayaalp, kebaba farklı lezzet katmak amacıyla hazırladığı büryan tavanın büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, İstanbul gibi kentlerde yaşayan Siirtlilere, büryan tavayı uçak yoluyla gönderdiğini söyledi.
Siirt'in yöresel lezzeti olarak bilenen büryan kebabı, tavaya taşındı. Kebap ustaları tarafından gece geç saatlerde özel olarak hazırlanan et, kuyuda yakılan odun ateşinde 2 saat pişirildikten sonra sabah saatlerinde ekmek üzerinde servis edilen büryan kebabının tavaya taşınması yoğun ilgi gördü.
'BÜRYAN YAPIMI MEŞAKKATLİ BİR İŞTİR'
Tavada büryan servisini başlattığından beri yoğun siparişler aldığını anlatan büryan ustası Murat Kayaalp, "İş yerimde birçok müşteri büryanı ekmek üzerinde tercih ediyordu. Ancak son bir ayda büryanımızı tavaya koyduk ve buna 'büryan tava' adını verdik. Gördüğümüz ilgi ve alaka yoğun olunca büryan tava yapımına başladık. Büryan yapımı meşakkatli bir iştir. Gece geç saatlerde iş yerimizi açıyoruz ve özel kuyulara kilolarca büryan hazırlayıp koyuyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra çıkarıyoruz. Tamamen doğal olan ve sadece et olan büryanımızı sabah namazından hemen sonra servis etmeye başlıyoruz. Gerek ilde yaşayan Siirtliler ve gerekse il dışında çok sayıda vatandaşlar sabah erken saatte gelerek büryanımızın tadına bakıyorlar" dedi.
'KUZUNUN SIRT VE KABURGA KESİMLERİNİ TAVADA İKRAM EDİYORUZ'
Kayaalp, Siirt büryanının tüm ülkede bilindiğini ve İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmit gibi birçok yere sipariş olarak büryan kebabı gönderdiğini belirterek, siparişleri genellikle uçak yoluyla gönderdiğini söyledi. Kayaalp, "Büryanımız bir tek ilimizde bulunan vatandaşlara servis etmiyoruz. İl dışında yaşayan birçok Siirtli vatandaşlara uçak vasıtası ile gönderiyorum. Büryanı hiç tatmayan ancak yedikten sonra büryanımıza hayran kalan vatandaşlar zaman zaman özel olarak Siirt’e gelirler kendilerine büryan servisi yaparız. İşte bu büryan tava fikri buradan çıktı. Kendilerine özel olarak tava yaptım buna hayran kaldılar. Bir iki sefer bu şekilde yapınca müşterilerim benden büryan tava istemeye başladı. Normalde büryanı ekmek üzerinde servis ederiz ancak bu yeni uygulama ile büryanımızı tavaya koyuyoruz ve servis ediyoruz. Büryan tavanın eti farklı; kuzunun sırt kesimleri ile kaburga kesimleri ile büryan tavayı yapıyoruz. Bunu ben Siirt’te ilk ben yaptım ve gördüğüm ilgiden çok memnunum" diye konuştu.

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