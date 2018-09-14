Kuyuda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Aksaray'da 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Armutlu köyü Gümüşlük Yaylası'nda dalgıç pompa sistemini kontrol için kuyuya inmek isteyen 78 yaşındaki Mehmet Yıldırım, sarkıttığı ipin kopması sonucu düştü.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu kuyuya düşen Yıldırım kurtarıldı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın nasıl yaşandığını anlatan Hasan Hüseyin Tosun, "Yakınları ile kuyunun yanına gelen Mehmet Yıldırım, benden kendisini kuyuya traktöre bağladığı iple sarkıtmamı istedi. Kendisini kuyuya motorla sarkıtırken ip koptu ve düşerek mahsur kaldı." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kişilik arama kurtarma ekibi ile olaya müdahale ederek Yıldırım'ı kurtardıklarını söyledi.

Kuyuda su olmadığını belirten Türkmen, "İçinde daha önce su çeken dalgıç pompa var. Onu yukarı çıkartmak için vatandaşımız kuyuya iniyor. Düştükten sonra çıkaramıyorlar. Öncelikle emniyet kemeriyle vatandaşımızı, daha sonra personelimizi yukarı alarak çalışmayı tamamladık." ifadelerini kullandı.

