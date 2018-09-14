HABER

Kuyuda mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

Aksaray'da 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Armutlu köyü Gümüşlük Yaylası'nda dalgıç pompa sistemini kontrol için kuyuya inmek isteyen 78 yaşındaki Mehmet Yıldırım, sarkıttığı ipin kopması sonucu düştü.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu kuyuya düşen Yıldırım kurtarıldı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın nasıl yaşandığını anlatan Hasan Hüseyin Tosun, "Yakınları ile kuyunun yanına gelen Mehmet Yıldırım, benden kendisini kuyuya traktöre bağladığı iple sarkıtmamı istedi. Kendisini kuyuya motorla sarkıtırken ip koptu ve düşerek mahsur kaldı." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kişilik arama kurtarma ekibi ile olaya müdahale ederek Yıldırım'ı kurtardıklarını söyledi.

Kuyuda su olmadığını belirten Türkmen, "İçinde daha önce su çeken dalgıç pompa var. Onu yukarı çıkartmak için vatandaşımız kuyuya iniyor. Düştükten sonra çıkaramıyorlar. Öncelikle emniyet kemeriyle vatandaşımızı, daha sonra personelimizi yukarı alarak çalışmayı tamamladık." ifadelerini kullandı.

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
Büyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kameradaBüyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kamerada
Ölüdeniz'de şok görüntü! Herkes telefonuna sarıldıÖlüdeniz'de şok görüntü! Herkes telefonuna sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı düşme kuyu

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakın siz bu tuzağa düşmeyin! 950 genci böyle kandırmışlar

Sakın siz bu tuzağa düşmeyin! 950 genci böyle kandırmışlar

Tarihi eser operasyonunda ele geçirildi! Yakut ve zümrütlerle bezeli

Tarihi eser operasyonunda ele geçirildi! Yakut ve zümrütlerle bezeli

Büyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kamerada

Büyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kamerada

Ölüdeniz'de şok görüntü! Herkes telefonuna sarıldı

Ölüdeniz'de şok görüntü! Herkes telefonuna sarıldı

Johnny Cage ve Scorpion’lu dövüş oyunu hangisidir? İşte nostaljik dövüş turnuvası oyunu! (Hadi İpucu 14 Eylül 12.30)

Johnny Cage ve Scorpion’lu dövüş oyunu hangisidir? İşte nostaljik dövüş turnuvası oyunu! (Hadi İpucu 14 Eylül 12.30)

Taksim'de kadınların kavgası! Saç saça başa başa birbirlerine girdiler

Taksim'de kadınların kavgası! Saç saça başa başa birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.