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Kuyuda mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Kuyuda mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye kurtardı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nusaybin ilçesine 30 kilometre uzaklıkta ve dağlık bölgede bulunan Açıkköy'de, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyuya köpek yavrusu düştü.

Köpeğin sesini duyan köylüler yardıma gitti. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan köylüler, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan köpek yavrusunu kurtardı.

Köy sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti

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Anahtar Kelimeler:
mahsur kalan köpek Nusaybin

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