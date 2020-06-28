HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor

Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Düzce’nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.

Düzce’nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk’ün dikkatini çekti. Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca yanmaya başladı. Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı. Projeyi ilerleten çiftlik sahipleri evlere sıcak su hattı çekerek kalorifer peteklerini ısıttılar ancak mesafe uzun olduğu için su devir-daim sırasında soğuduğundan verim alınamadı.

Yanan su hakkında bilgi veren Hasan Aktürk, “Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı. Doğal gaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor. Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu. Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık” dedi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Nesli tükendi sanılıyordu, halının içinden çıktıNesli tükendi sanılıyordu, halının içinden çıktı
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Diğer Haberler
Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu, halının içinden çıktı

6 bacaklı kuzu görenleri şaşırttı

6 bacaklı olarak dünyaya geldi

Sokakta tezgah açıp günde 50 bin takipçi satıyor

En sonunda bu da oldu! Tezgah açıp takipçi satıyor

Mavi benekli kaya balığı, Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldü

İlk defa görüldü! Değeri çok yüksek

Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

Dikkat! Parmağınızı koparabilir

Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşında

İşte dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.