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Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da petrol kuyusundan ham petrol çalmak isteyen zanlı, 17 adet bidon içerisinde 980 litre ham petrolle yakalandı.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması maksadıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi mülki sınırları içerisinde Türkiye Petrolleri’ne ait ham petrol kuyularından hırsızlık olayının gerçekleştirileceği duyumu alındığı belirtildi.

Diyarbakır’da petrol kuyusundan ham petrol çalmak isteyen zanlı, 17 adet bidon içerisinde 980 litre ham petrolle yakalandı.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması maksadıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi mülki sınırları içerisinde Türkiye Petrolleri’ne ait ham petrol kuyularından hırsızlık olayının gerçekleştirileceği duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, ’’Devam eden çalışmalar neticesinde, bahse konu bölgede 9 Ağustos 2019 Cuma günü icra edilen devriye esnasında bir şüpheli şahsın petrol kuyusundan ham petrolü bidonlara doldurmak suretiyle çalmış ve bu bidonları aracına yüklemeye çalıştığı görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek şüpheli M.N.E. isimli şahıs olaya konu olan aracı ile birlikte olay yerinde yakalanmıştır. Şüpheli şahsın aracının içerisinde ve olay yerinde yapılan adli aramada aracın arka bölümüne istiflenmiş 17 adet bidon içerisinde toplam 980 litre ham petrol ele geçirilmiştir” denildi.

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı
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