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  4. Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçmıştı! İfadesi ortaya çıktı

13.11.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altınla kaçtıktan sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Serkan Ö’nün (24), "Kumar borcum olduğu için yaptım. İlk soygundaki altınları kripto para Bitcoin'e yatırdım, ancak kaybettim. Bu yüzden ikinci olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi. Şüphelinin, susturuculu tabancayla vurduğu Gür’ün ölmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Olay, 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürümesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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ŞÜPHELİ, EŞİ VE KARDEŞİ DE YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, adının Serkan Ö. olduğunu tespit ettiği şüphelinin, Afyonkarahisar'da olduğunu belirledi. Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, önceki gün Serkan Ö.'nün kullandığı otomobili Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı Kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira nakit, bir kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Serkan Ö.'nün yanı sıra, eşi ve kardeşini de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.

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DAHA ÖNCE DE SOYGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, 17 Ekim 2020 tarihindeki kuyumcu soygununun da failleri oldukları belirlendi. Şüpheliler, polis üniformasıyla girdikleri iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altınla kaçmıştı.

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'ÖLDÜRME AMACIYLA GİRMEMİŞTİM'

Şüpheli Serkan Ö.'nün, ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramalarda polis üniforması, silah ve malzemeler bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan Serkan Ö.'nün poliste ağlayarak verdiği ifadesinde soygunları kumar borcu yüzünden yaptığını söylediği bildirildi. İkinci soygun sırasında susturuculu tabanca ile vurduğu Abuzer Atakan Gür'ün ölmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu ortaya çıkan Serkan Ö., soygun sonrasında kullandığı kaçış güzergahını polise en ince detayına kadar anlattı. Serkan Ö.'nün "Kumar borcum olduğu için ilk soygunu yaptım. Buradan aldığım altınları nakde çevirip kripto para Bitcoin'e yatırdım, ancak kaybettim. Bu yüzden ikinci olayı gerçekleştirdim. Kuyumcuya öldürme amacıyla girmemiştim. Heyecanlandığım için ateş ettim. Kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedim. Öldüğünü ise haberlerden öğrendim" dediği ifade edildi.

DHA

Antalya'da soyguncu dehşeti! Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtıAntalya'da soyguncu dehşeti! Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı


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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Kuyumcu
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