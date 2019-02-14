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Kuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara müebbet ve 13'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kuyumcu Vedat Şenay'ın (54) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 3 İranlı'dan biri ömür boyu, ikisi 13'er yıl hapis cezası aldı.

Kuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara müebbet ve 13'er yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kuyumcu Vedat Şenay'ın (54) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 3 İranlı'dan biri ömür boyu, ikisi 13'er yıl hapis cezası aldı.
Antalya'da, 2017 yılı Nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'de ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar İranlı Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh, Peyman Boveırımonji ile Vedat Şenay'ın oğlu Enes Şenay ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaada belirttiği gibi 'iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.
Son sözleri sorulan sanıklardan Hamed Norouzhia, olayla alakası bulunmadığını belirterek, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tesadüfen bu olaya karıştım. Pişmanım. Bende Allah korkusu var" dedi. Mohammad Falahzadeh ise elinden rahatsız olduğunu ve raporu bulunduğunu söyleyerek, cinayeti işlemediğini iddia etti. Peyman Boveırımonji da maktulün yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Olayda sadece aracı kullandım. Mohammad olayı birilerine anlatırsam beni de öldüreceğini söyledi. Pişmanım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Mohammad Falahzadeh'a 'kasten insan öldürme suçu'ndan ömür boyu hapis cezası verdi. Hamed Norouzhia ve Peyman Boveırımonji ise 'kasten insan öldürmeye yardım suçu'ndan 13'er yıl hapisle cezalandırıldı.
Öldürülen Vedat Şenay'ın oğlu Enes Şenay, duruşma sonunda karara tepki gösterdi. Şenay, “Bu ülkede planlayarak canavarca hisle adam öldürmenin cezası 13 yıl olmamalı. Adalet bugün yerini bulmadı" dedi.

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Kuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara müebbet ve 13'er yıl hapisKuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara müebbet ve 13'er yıl hapisKuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara müebbet ve 13'er yıl hapisKuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara müebbet ve 13'er yıl hapis

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