"Kuyumcu dükkanıma biri girdi" ihbarı polisi alarma geçirdi

Sarıyer’de bir kişi kuyumcu dükkanına birisinin girdiğini ihbar edince polis ekipleri alarma geçti. Özel harekatın operasyonunu vatandaşlar film izler gibi izlerken, ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kapalı olan bir kuyumcunun alarmı çalmaya başladı. İş yeri sahibine haber verilmesi üzerine cep telefonuyla güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi içeride birisinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken iş yerinin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekildi.

Özel harekat polisi operasyon yaptı

Cadde polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılırken, özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına girmek için operasyon yaptı. İş yerinin kepenkleri açılarak içeriye sis atan özel harekat polisleri daha sonra kapıyı kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren operasyon sonucunda içeriyi inceleyen ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti.