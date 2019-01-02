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Kuyumcu dükkanının duvarını balyozla kırıp, 1 milyon liralık altın çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, duvarı balyozla kırılan kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerindeki 4,5 kilo altın çalındı.

Kuyumcu dükkanının duvarını balyozla kırıp, 1 milyon liralık altın çaldılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, duvarı balyozla kırılan kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerindeki 4,5 kilo altın çalındı. Hırsızların, güvenlik kamerası ile alarmın devre dışı kalması için iş yerinin elektriğini kestiği belirlendi.
Hırsızlık olayı, gece saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen Ali A., stanttaki altınlardan bilezik ve kolye kaldığını gördü. Dükkanın duvarında yarım metrelik delik olduğunu gören Ali A., polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 1 milyon lira değerindeki 4,5 kilo altının çalındığı belirlendi. Hırsızların, önce boş iş yerine tavandaki sacları kırarak, girdiği ardından duvarı balyozla kırıp, yandaki kuyumcu dükkanına girdiği saptandı. Hırsızların, güvenlik kamerası ve alarmın devre dışı kalması için dışarıdaki elektrik panosuna zarar verip, kuyumcu dükkanının elektriğini kestiği belirlendi. Olaydan 3 gün önce de asansörlü kasanın arızalandığı, bu nedenle Ali A.'nın, altınları vitrinde bıraktığı belirtildi.
AYNI YÖNTEMLE 2 KEZ SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞ
Kuyumcu Ali A., iş yerinin daha önce 2 kez soyulmak istendiğini, 2 kez duvarın delinerek, dükkanına girilmeye çalışıldığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kuyumcu dükkanının duvarını balyozla kırıp, 1 milyon liralık altın çaldılarKuyumcu dükkanının duvarını balyozla kırıp, 1 milyon liralık altın çaldılarKuyumcu dükkanının duvarını balyozla kırıp, 1 milyon liralık altın çaldılar

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