HABER

Kuyumcu kiralarında, altın yerine TL isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin birçok noktasında dükkan kirasını altınla karşılayan kuyumcular, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kirada 'TL' ile ödeme yöntemine geçmek istiyor.

Kuyumcu kiralarında, altın yerine TL isteği

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- TÜRKİYE'nin birçok noktasında dükkan kirasını altınla karşılayan kuyumcular, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kirada 'TL' ile ödeme yöntemine geçmek istiyor.
Kente özgü ürünlerle kuyum sektöründe önemli bir yere sahip olan Adana'da Kuyumcular Çarşısı'nda dükkan kira bedelini yıllık 1 kilo altınla ödeyen kuyumcular, yükselen altın fiyatlarıyla birlikte ödemelerini TL olarak yapmak istediklerini bildirdi. Adana'da 1977'den bu yana kuyumculuk yapan Sami Batman (54), altın karşılığı kiraladıkları dükkanların fiyatlarının sürekli artış gösterdiğini belirtti. Dükkan sahipleriyle kirayı düşürmeleri için görüşmeler yaptıklarını anlatan Batman, "Eskiden kira karşılığı bir kilo altın veriyorduk. Şimdi 800 grama kadar düşürdük. Altındaki fiyat artışıyla birlikte biraz daha aşağı düşüreceğiz. Ortalama 120 bin liraya getirmeye çalışacağız. Çünkü başka çaremiz kalmıyor. Bu fiyatlar ile dükkanı devam ettirmemiz biraz zor" dedi.
'ALTINLA ÖDEYEMEYİZ'
Geçen sene 1 kilo altını kira karşılığı verdiklerini kaydeden Batman, "O zamanlar bir kilo altın 140 bin liraydı. Ortalama kuyumcuların vermiş olduğu dükkan kirası şu anda fiyat olarak 230 bin lira. İstanbul daha da yüksek. Adana'da bir kilo bazında tutuluyor. Ama bu da çok. Bu fiyatlar böyle giderse kimse ödeyemez. Mecburen TL karşılığında 80-100 bin lira arasında düşmesi lazım. Eskiden altınla ödüyorduk şimdi mecburen nakite çevireceğiz. Satışlar durdu, sadece insanlar satış için geliyor. Yaz sezonu çok sakin geçti. Önceki yıllarda bayağı iyiydi, altın anormal yükseldi. Yemek yiyecek vakit bulamazdık. Şimdi altın almka için gelen yok" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kuyumcu kiralarında, altın yerine TL isteğiKuyumcu kiralarında, altın yerine TL isteğiKuyumcu kiralarında, altın yerine TL isteği

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
İzmir trafiğine havadan denetimİzmir trafiğine havadan denetim
Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç

Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç

Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!

Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklama

On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.