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Kuyumcu kiralarında, altın yerine TL isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin birçok noktasında dükkan kirasını altınla karşılayan kuyumcular, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kirada 'TL' ile ödeme yöntemine geçmek istiyor.

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- TÜRKİYE'nin birçok noktasında dükkan kirasını altınla karşılayan kuyumcular, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kirada 'TL' ile ödeme yöntemine geçmek istiyor. Kente özgü ürünlerle kuyum sektöründe önemli bir yere sahip olan Adana'da Kuyumcular Çarşısı'nda dükkan kira bedelini yıllık 1 kilo altınla ödeyen kuyumcular, yükselen altın fiyatlarıyla birlikte ödemelerini TL olarak yapmak istediklerini bildirdi. Adana'da 1977'den bu yana kuyumculuk yapan Sami Batman (54), altın karşılığı kiraladıkları dükkanların fiyatlarının sürekli artış gösterdiğini belirtti. Dükkan sahipleriyle kirayı düşürmeleri için görüşmeler yaptıklarını anlatan Batman, "Eskiden kira karşılığı bir kilo altın veriyorduk. Şimdi 800 grama kadar düşürdük. Altındaki fiyat artışıyla birlikte biraz daha aşağı düşüreceğiz. Ortalama 120 bin liraya getirmeye çalışacağız. Çünkü başka çaremiz kalmıyor. Bu fiyatlar ile dükkanı devam ettirmemiz biraz zor" dedi. 'ALTINLA ÖDEYEMEYİZ' Geçen sene 1 kilo altını kira karşılığı verdiklerini kaydeden Batman, "O zamanlar bir kilo altın 140 bin liraydı. Ortalama kuyumcuların vermiş olduğu dükkan kirası şu anda fiyat olarak 230 bin lira. İstanbul daha da yüksek. Adana'da bir kilo bazında tutuluyor. Ama bu da çok. Bu fiyatlar böyle giderse kimse ödeyemez. Mecburen TL karşılığında 80-100 bin lira arasında düşmesi lazım. Eskiden altınla ödüyorduk şimdi mecburen nakite çevireceğiz. Satışlar durdu, sadece insanlar satış için geliyor. Yaz sezonu çok sakin geçti. Önceki yıllarda bayağı iyiydi, altın anormal yükseldi. Yemek yiyecek vakit bulamazdık. Şimdi altın almka için gelen yok" diye konuştu.

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