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Kuyumcu komşusunu öldürmüştü! Üniversiteli gençten kan donduran sözler... Tahsili şaşırttı

05.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dün Yusuf Şahin (60) adlı kuyumcu cinayete kurban gitti. Şahin'in katili ve komşusu, üniversite öğrencisi Osman Yavuz (27) cinayeti hangi güdülerle işlediğini anlatırken akıllara zarar ifadeler kullandı. Şahin'in hareketlerinin korkuya sebep olduğunu söyleyen Yavuz, "Bu tavırların ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorum" şeklinde bir açıklama yaptı. Yavuz'un geçmişinde LYS sınavında imza attığı başarı dikkat çekti. Pişman olmadığını dile getiren Yavuz'un sözleri adeta kan dondurdu.

Kuyumcu komşusunu öldürmüştü! Üniversiteli gençten kan donduran sözler... Tahsili şaşırttı

İşlediği cinayet nedeniyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan Yavuz, olaydan 1 gün önce kolunda bir titreme ve huzursuzluk hissi başladığını dile getirdi. Pişman olmadığını "Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir" ifadesiyle pekiştiren Yavuz'un 2014'te LYS sınavında tüm puan türlerinden ilçesinde 1. olduğu, tıp bölümünü 3. sınıfta bıraktığı da ortaya çıktı. Korkunç cinayetin perde arkası ve yeni gelişmeler şu şekilde...

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CİNAYETTEN SONRA KAÇTI, SAKLANIRKEN POLİS BULDU

Olay, dün saat 12.40 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Öldürülen Yusuf Şahin'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası defnedilecek.

Öte yandan Osman Yavuz'un kuyumcu dükkanına girdiği ve kaçtığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKMIŞ 

Saldırıyı gerçekleştiren Osman Yavuz'un 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS)  bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olduğu ortaya çıktı. O dönem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Yavuz'un 3'üncü sınıfta okulu bıraktığı belirlendi. 

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NEFRET DUYUP ÖLDÜRMÜŞ 

Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sek edildiği mahkemece tutuklandı. Yavuz'un ifadesinde, öldürdüğü komşuları Yusuf Şahin ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Şahin'e 5 yıldır nefret duyduğunu anlatan Yavuz, ''Aramızda husumet yoktu. Ben de takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Bu hareketleri korkuya sebep oluyordu. Bu tavırların ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorum. Fakat bende bu duyguyu oluşturdu. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Ben bu duyguyu bastırıyordum" dedi.

Olaydan 1 gün önce kolunda bir titreme ve huzursuzluk hissi başladığını belirten Yavuz, bunun sebebi olarak Yusuf Şahin'i gördüğü, olay günü babasının iş yerine gidip, çekmecedeki babasına ait tabancayı alıp Şahin'i öldürdüğünü söyledi.

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"BÖYLE BİR İNSANIN CANI BENİM İÇİN KIYMETSİZDİR"

Yavuz şöyle konuştu:

''Silahı elime aldım. 2 tane şarjör vardı ve yanıma aldım. Yusuf'un dükkanına gittim. Dükkan kalabalıktı. Müşteriler çıktı. Ancak yanında çalışan çocuk kaldı. Onun çıkmasını bekledim. Çıkmadı. O çıkmayınca dükkana girdim. Olayın bir gün öncesinde ben kendisini gördüğümde üst tarafında göğüs kısmında bir şişkinlik vardı ve bana gösteriyordu. Ben de oranın çelik yelek giydiğini düşündüm. Olay anında da çelik yelek olduğunu düşündüğüm kısma doğru ateş etmeye başladım. Yaptığım atışın hepsi kendisine denk gelmedi. Bir tanesi karın kısmına doğru geldi ve oradan kan çıktığını gördüm. Sonrasında olay yerinden uzaklaştım. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir. Benim dışında herhangi başka bir kişi de bu eylemi yapabilirdi. Olaydan sonra eve gittim. Olay nedeniyle pişman değilim."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kuyumcu
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