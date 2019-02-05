Kuyumcu, soygunculara temizlik spreyiyle direndi

Avcılar’da meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcunun soygunculara temizlik spreyiyle direndiği görüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcuya gelen maskeli 2 kişinin silah doğrultup kuyumcuyu gasp etmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerin devamında, kuyumcu çalışanının kendisine silah doğrultan soygunculara temizlik spreyini fırlattığı ve sonrasında şahısların kaçtığı görülüyor.
Öte yandan olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlattı.
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