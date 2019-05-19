Kuyumcu soyguncularını, kurulan özel ekip yakaladı

Yusuf ÇINAR- Elif DURUR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 4 kilo altınla kaçan maskeli ve silahlı soyguncular, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Çaldıkları altınlarla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 20 Mart'ta Beyazıt Caddesi üzerindeki Asım Tuna’ya ait kuyumcu dükkânında meydana geldi. Kimliği belirsiz ve silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkânına girerek, işyeri sahibi Asım Tuna'yı etkisiz hale getirip, vitrindeki altınları aldı. 3 şüpheli, olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, Asım Tuna'nın panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkânı önünde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma kaçan soyguncuları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı ancak sonuç elde edilemedi.

ÖZEL GASP EKİBİ KURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından 'Özel gasp ekibi' kuruldu. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekip, olayın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit eden ekip, takip başlattı. Takip sonucunda şüphelilerin İstanbul'da oldukları belirlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekip, aramalarda çok sayıda altın bilezik ele geçirdi, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları için Çorum'a getirilen şüphelilerden Ahmet B., Muhammed Ö., İsmail Ö. ve Atıf D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen altın bilezikler de iş yeri sahibe teslim edildi.

