Kuyumcu soyguncularını yakalama tatbikatı nefes kesti

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da polis düzenlediği tatbikatta, bir kuyumcu soygunu ardından kaçan 3 kişiyi nefes kesen kovalamacayla yakaladı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerin katılımıyla, 'Panter B' adıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanı 2 kişi tarafından soyuldu, kuyumcu da silahla vurularak yaralandı. Soyguncular, kendilerini sürücüsüyle birlikte bekleyen otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine, uzun namlulu tüfekli ve çelik yelekli polisler kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada diğer ekiplere, şüphelilerin beyaz bir otomobille kaçtığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu bilgisi verildi. Ekipler, kontrollü şekilde kuyumcuya girerken, telsiz anonsu ile silahlı 3 kişinin kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi. Tatbikata katılan sağlık görevlileri, sözde yaralı kuyumcuya müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Telsizden, polislere araca müdahale ederken can güvenliklerini almaları yönünde uyarılar yapıldı. Güzergahtaki 2 noktada polisin, 'Dur' ihtarına uymayan soyguncular, D-100 Karayolu üzerinden kaçtı. Soyguncuların olduğu otomobil, Kalıcı Konutlar Mevkii'nde yakalandı. Polis, şüphelileri araçtan indirirken, çevredekilerin şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.



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