HABER

Kuyumcu soygunu görüntüsünün deşifre edilmesine bakanlık soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

Kuyumcu soygunu görüntüsünün deşifre edilmesine bakanlık soruşturması

Ankara'nın Mamak ilçesinde dükkan sahibinin hayatını kaybettiği kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin, deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soyguna ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına dün gelen siyah giysili 2 zanlı, altınları vermesini istedikleri iş yeri sahibi N.G'yi silahla vurarak öldürmüştü.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Çorum'da atmaca donduÇorum'da atmaca dondu
Ordu'da eğitime fırtına engeliOrdu'da eğitime fırtına engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deşifre İçişleri Bakanlığı kuyumcu soygunu Mamak soruşturma

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı

Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'Kuyumcu soygunu' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Aziz Kocaoğlu bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Aziz Kocaoğlu bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Gri listedeki terörist Rıdvan Ertaş teslim oldu

Rıdvan Ertaş teslim oldu!

'Kansızım' dedi, sırtında sobayla gezdi

'Kansızım' dedi, sırtında sobayla gezdi

İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.