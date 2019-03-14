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Kuyumcu soygununu bant kesme tankı ile engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI Bursa'da meydana gelen olayda, kuyumcu sahibi hırsızlık girişimin, bant kesme bandını pompalı tüfekli soyguncuya fırlatarak engelledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI Bursa'da meydana gelen olayda, kuyumcu sahibi hırsızlık girişimin, bant kesme bandını pompalı tüfekli soyguncuya fırlatarak engelledi. O anlar ise kuyumcuda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Bursa'nın Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesinde meydana geldi. Kadın çarşafı giyen 2 kişi sabah saatlerinde Erikli caddesinde bulunan Murat A.'ya ait kuyumcuya geldi. 1 kişi eline aldığı pompalı tüfek ile kuyumcuya girerken diğer çarşaflı şüpheli otomobilde bekledi. Dükkan sahibi Murat A. çarşaflı ve elindeki pompalı tüfeği kendisine uzatıp paraya isteyen saldırganı görünce önünde bulunan bant kesme tankını fırlattı. Bunun üzerine dengesin kaybeden silahlı soyguncu dükkandan çıkarak otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 40 güvenlik kamerası inceleyerek, şüphelilerin kaçtıkları aracı tespit ederek il genelinde büyük bir arama çalışması başlattı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcudan herhangi bir şey alınmadığı öğrenildi. DAHA ÖNCE 4 KEZ SİLAHLI SOYGUN DÜZENLENDİ Soyulmak istenen ve Murat A.'ya ait olan kuyumcu dükkanın daha önce 4 kez daha silahlı soygun girişiminde bulunulduğu öğrenilirken dükkandan hiç para ve altın çalınmadığı öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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