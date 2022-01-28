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  4. Kuyumcu soygununun altından "kripto" çıktı! Parasını kaybedince yapmış

Kuyumcu soygununun altından "kripto" çıktı! Parasını kaybedince yapmış

28.01.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyumcu soygunu, 4 gün önce İzmir'de yaşandı. Bornova'daki iş yerine silahla gelen ve altınları alan soyguncu tutuklanırken ifadesi de ortaya çıktı. İdris A. ifadesinde, kripto para piyasasında kaybedip borçlandığı ve bu nedenle soygunu gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Kuyumcu soygununun altından "kripto" çıktı! Parasını kaybedince yapmış

İzmir'in Bornova ilçesindeki silahlı kuyumcu soygunun altından kripto para "mağduru" çıktı. Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Maske ve bereyle yüzünü kapatıp kuyumcu dükkanına giren kişi, çalışanlara silahla tehdit edip, yaklaşık 55 bin lira değerinde para ve altın alarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin belinden çıkarttığı tabancayı çalışanlara doğrulttuğu, ardından bir miktar altın alıp kaçtığı görüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin İdris A. olduğunu belirledi. İdris A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin soygunu gerçekleştirdiği tabanca ve çaldığı altın ile paralar da ekiplerce ele geçirildi.

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İdris A.’nın ifadesinde kripto para piyasasına yatırdığı parayı kaybettiğini, soygunu da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İdris A., çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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