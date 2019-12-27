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  4. Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede

Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, soygun yaptıkları kuyumcudan aldıkları altınları bir ağacın dibine gömen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, soygun yaptıkları kuyumcudan aldıkları altınları bir ağacın dibine gömen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Soygun olayı, geçen salı sabahı Gediz Mahallesi 682 Sokak'ta yaşandı. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, ellerinde tabanca ile Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen Atçı'yı omuzundan vurarak, yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da soyguncular tarafından bacağından vurulup, yaralandı. Soyguncular 1,5 kilogram altını alarak, kaçtı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Soygun anının iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, dükkana giren 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor, altınları yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, kuyumcu Atça soygunculara yeniden engel olmak istiyor. Ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı omuzundan vuruyor. Altınları alan 3 soyguncu, koşarak kaçıyor.
Polis, görüntülerden şüphelilerin R.A., B.A., H.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, önceki gün 4 adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Soyguncular, altınları, içlerinden birinin evinin bahçesindeki ağacın dibine gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine polis söylenen yerde kazı yaparak, 34 altın bileziği buldu. Aynı yerde biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca da gömülü halde bulundu. Altınlar iş yeri sahibine teslim edilirken, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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