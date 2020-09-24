Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem yaptılar

Bir grup vatandaş bugün, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri M.Ö. ve kardeşlerine ait kapalı olan kuyumcunun önünde eylem yaptı. Kapalı olan iş yerinin kepenginde ise 'Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 27308 ticaret sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin aldığımız karar doğrultusunda tasfiye sürecine girecektir. Tasfiyeye ilişkin yasal başvuru ve ilan sürecinden önce ticari her türlü hak, alacak ve borç ilişkisinde bulunduğumuz tüm ilgililerin aşağıda belirttiğimiz GSM hattı üzerinden iletişim kurmaları' gerektiği belirtilen yazının asılı olması dikkat çekti.

Mağdurların ise ellerinde kuyumcuya ait kartvizitin arkasında ad ve soyadları, kaç para karşılığında altınlarının olduğunu belirten yazının olduğu görüldü.

Mağdur olduğunu öne süren Mesut Yılmaz şunları söyledi:

''200'e yakın mağdur olduğunu duyduk. Mağdurlar olarak kuyumcu hakkında gidip şikayetçi olduk. Emanet olarak bıraktığımız altınlarımızı geri alamıyoruz. Kuyumcu benim akrabam, mağdurlarının çoğunun da ya akrabası ya da köylüsüdür. 35-40 yıllık esnaflığı var. Bundan dolayı insanların güvenini kazanarak, altınlarını emanet olarak almış. 2 hafta önce paramı istediğim zaman toptancıya altınları satıp parayı ödeyeceğini söyledi. Feridiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldum. Mağdurlar olarak tek tek şikayette bulunduk, ancak toplu olarak gidip şikayette bulunacağız. İş yerinin de yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu biliyoruz''