Kuyumcuda altın da ekmek de satılıyor

Ordu'da fırınla birleştirilen kuyumcu dükkanının vitrininde altınla ekmeğin birlikte satılması şaşırtıyor.

Korgan ilçesinde ikamet eden Ali Subaşı, yurt dışında yaşadıktan sonra memleketinde bir kuyumcu dükkanı açmaya karar verdi. Subaşı, bir süre sonra kuyumcunun bitişiğindeki dükkana hem ticaret, hem de gece çalışılması dolayısıyla güvenlik açısından ekmek fırını açtı.

Yaklaşık 5 yıl önce de iki iş yeri arasındaki duvarı kaldıran Subaşı, önceden fırın için aldığı ruhsatın iptal olmaması için başka fırından aldığı ekmeği satıyor. Kuyumcu dükkanının vitrininde altınla birlikte ekmeğin de yer almasını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Ali Subaşı'nın oğlu Hasan Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılından itibaren kuyumculuk yaptıklarını, 1991'den beri de fırıncılıkla uğraştıklarını söyledi. Bulundukları dükkanın mülkiyetini aldıktan sonra kuyumcu olarak hizmet verdiklerini anlatan Subaşı, şöyle devam etti:

"Küçük bir ilçedeyiz ve o nedenle küçük bir kuyumcu dükkanı açtık. Buranın yanında boş kalan yere ne yapabiliriz diye düşündük. Esnaf arkadaşlarımızın da tavsiyesi üzerine bir ekmek fırınının açılabileceği, Korgan'da böyle bir ihtiyacın olduğu, istihdam noktasında birkaç arkadaşımıza iş verebileceğimiz konusunda bir karara vardık. Aynı zamanda kuyumcuyla alakalı bir güvenlik tedbiri olsun diye fırınlarda gece çalışmaya başlandığı için ekmek fırını açalım dedik."