HABER

Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette tanımadığını söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:02 | Son Güncelleme

ADANA'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30)yakalanınca eşini tanımadı. Kemal A.

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30)yakalanınca eşini tanımadı. Kemal A. ile bilezikleri eşinin kendisine 'mihr' parası olarak verdiğini öne süren Hale Nur A. (21), gözaltına alındı.
Çukurova İlçesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verdi. Yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyip, dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı.
Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğni söyledi. Kuyumcu da "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.
EŞİNİ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kemal A.'yı gözaltına aldı. Hale Nur A. da altınlarla birlikte yakalandı. Hale Nur A.'yı tanımadığını öne süren Kemal A.'nın, kadınla 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. 'Karşılıksız çek verme', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Uyuşturucu', 'Polise direnme' suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen Kemal A., poliste susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.
'MİHR' OLARAK VERMİŞ
Hale Nur A. ise, "Üç gün önce evlendik, bana bu altınların 'mihr' (İslam dininde kadına verilmesi taahhüt edilen para) parası olduğunu söyleyerek, verdi" dedi. Altınlar kuyumcuya teslim edilirken, çift adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Pembe nine aylığını camiye bağışladıPembe nine aylığını camiye bağışladı
Bakan Ersoy: "Ihlara Vadisi’nde teleferikle ilgili bir çalışma var"Bakan Ersoy: "Ihlara Vadisi’nde teleferikle ilgili bir çalışma var"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal'dan net açıklama: Erdoğan'ın talimatıyla kapatılacak

İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.